Америка не вмовлятиме Україну на часткову автономію Донбасу, – Білий дім

У Білому домі заявили, що з боку США не чиниться тиск на Україну, щоб вона офіційно надала певну автономію окупованим територіям сходу.
Про це під час брифінгу в п’ятницю, 10 грудня, заявила речниця Білого дому Джен Псакі.
Їй поставили питання: “Щодо України, є деякі повідомлення про те, що США тиснуть на Україну, щоб вона поступилася територіями. Це правда?”
Псакі відповіла: “Це неправда”.
Раніше ЗМІ писали, що представники адміністрації президента Джо Байдена припускають, що США будуть тиснути на Україну, щоб вона офіційно надала певну автономію окупованим територіям сходу.
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