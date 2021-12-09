СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3532357 +12376
Летальні випадки:
89901 +465
Одужали:
3133970 +24547
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16199355 (+39023). Оновлено: 08:25 09.12.2021
Home / Війна / ЗСУ можуть застосовувати “Джавеліни” для самооборони на всій території країни, – Пентагон

ЗСУ можуть застосовувати “Джавеліни” для самооборони на всій території країни, – Пентагон

09/12/2021 11:41

Українські військові можуть використовувати протитанкові ракетні комплекси “Джавелін” для самооборони на всій території держави.

Як передає “Новинарня“, про це на брифінгу в середу, 8 грудня, заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

“Ми розраховуємо, що вони будуть використовуватись для самооборони. Немає обмежень щодо того, де саме в Україні їх можна застосовувати”, – сказав Кірбі.

Він також зазначив, що додаткові сили США можуть бути направлені лише на запит союзників з НАТО на сході Європи у разі вторгнення РФ в Україну.

“Якщо відбудеться нове вторгнення в Україну і надійдуть запити про додаткову підтримку, тоді ми відповімо позитивно на ці запити. Зараз ситуація – інша”, – вказав Кірбі.

Як писала “Новинарня“, нещодавно командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що підрозділи, які виконують завдання в районі операції Об’єднаних сил, укомплектовані переносними протитанковими ракетними комплексами “Джавелін”.
Він наголосив, що підрозділи зі складу ООС відпрацьовують усі варіанти розвитку подій, за яких може відбутись бойове застосування Javelin. Йдеться й про можливе пряме вторгнення частин армії Російської Федерації на північній ділянці кордону з Україною, і про перехід в наступ “гібридних” підрозділів армії РФ на окупованому Донбасі.

Читайте також:
Стало відомо, на якій саме ділянці фронту українські військові розмістили комплекси “Джавелін”. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 34
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна й Хорватія підписали п’ять спільних документів

Україна та Хорватія під час візиту до Києва прем’єра Хорватії Андрея Пленковича підписали п’ять документів, що поглиблюють двосторонні відносини. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує  пресслужба уряду....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse