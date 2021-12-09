ЗСУ можуть застосовувати “Джавеліни” для самооборони на всій території країни, – Пентагон

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Українські військові можуть використовувати протитанкові ракетні комплекси “Джавелін” для самооборони на всій території держави.

Як передає “Новинарня“, про це на брифінгу в середу, 8 грудня, заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

“Ми розраховуємо, що вони будуть використовуватись для самооборони. Немає обмежень щодо того, де саме в Україні їх можна застосовувати”, – сказав Кірбі.

Він також зазначив, що додаткові сили США можуть бути направлені лише на запит союзників з НАТО на сході Європи у разі вторгнення РФ в Україну.

“Якщо відбудеться нове вторгнення в Україну і надійдуть запити про додаткову підтримку, тоді ми відповімо позитивно на ці запити. Зараз ситуація – інша”, – вказав Кірбі.

Як писала “Новинарня“, нещодавно командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що підрозділи, які виконують завдання в районі операції Об’єднаних сил, укомплектовані переносними протитанковими ракетними комплексами “Джавелін”.

Він наголосив, що підрозділи зі складу ООС відпрацьовують усі варіанти розвитку подій, за яких може відбутись бойове застосування Javelin. Йдеться й про можливе пряме вторгнення частин армії Російської Федерації на північній ділянці кордону з Україною, і про перехід в наступ “гібридних” підрозділів армії РФ на окупованому Донбасі.

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