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Україна запроваджує експериментальну електронну чергу на перетин кордону

09/12/2021 16:26

Кабінет міністрів запроваджує експериментальний проект “Електронна черга перетину кордону”, який дозволить швидко проходити оформлення в пунктах пропуску.

Про це повідомили на сайті уряду за результатами засідання в четвер, 9 грудня.

“Ідея роботи черги доволі проста: бронювання часу, коли можна перетнути кордон. Проект дозволить швидко проходити оформлення на кордоні, а транспортним засобам – не простоювати по декілька днів”, –  сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що також створять комфортні зони очікування на кордоні.

А загалом запровадження “Електронної черги” покращить імідж України та інвестиційний клімат.

Шмигаль пояснив, що Україна має значний транспортний потенціал, і українські пункти пропуску на кордоні не повинні ставати перепоною. Він також додав, що у найближчі 3 роки модернізують 20 та побудують 12 нових пунктів пропуску за майже 10 млрд грн.

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