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Учителька з Волині єдина написала радіодиктант без помилок

09/12/2021 16:53

Жителька Волині Галина Шура цього року єдиною в Україні написала радіодиктант правильно.

Про це повідомляє “Захід.нет” у четвер, 9 грудня.

Відомо, що жінка працює у школі села Комарове Ковельського району.

Однієї помилки припустились лише троє учасників, які здавали свої роботи на перевірку: Наталія Палій з Львівської області, Максим Слюсаревський з Києва та Юлія Шекет (звідки вона, не вказано).

По дві помилки зробили 12 учасників.

Усього на перевірку до “Українського радіо” надійшло 14,5 тис. листів.

Радіодиктант до Дня української писемності та мови українці писали 9 листопада. Цьогоріч його диктував Юрій Андрухович, він зачитав уривок зі своєї нової книги. У соцмережах письменника критикували за дуже швидкий темп начитки.

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