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У Львові почали видавати пільгові проїзні картки учасникам бойових дій

09/12/2021 12:11

У Львові почали видавати пільгові проїзні картки учасникам бойових дій.

Про це в четвер, 9 грудня, повідомляє АрміяInform.

Транспортні картки “ЛеоКарт” видають у порядку черговості, в пріоритеті – пільгові категорії населення.

Для цього залучили фахівців ЛКП “Львівавтодор” і працівників Центру обслуговування учасників бойових дій.

За словами начальника відділу операційної роботи ЛКП “Львівавтодор” Станіслава Андрашка, персоналізовані транспортні картки “ЛеоКарт” у перший день видачі мають отримати понад 100 учасників бойових дій.

Загалом у Львівській міській територіальній громаді є близько 200-250 тисяч пільговиків різних категорій.

На отримання пільгових е-карток подали документи приблизно 87 тисяч мешканців міста.

“Сьогодні надруковано близько 20 тисяч пільгових транспортних карток “ЛеоКарт”. Мешканці отримають сповіщення, що картки готові і їх можна отримати у спосіб, який вказаний у заповненій заяві: через телефонний дзвінок, SMS чи повідомлення на е-пошту. Пільговики, які вже написали заяви, отримають свої картки найближчим часом”, – розповів директор ЛКП “Львівавтодор” Микола Власюк.

Видавати пільгові “ЛеоКарти” будуть у 17 пунктах Львова.

Отримати їх безпосередньо у день подавання заяви можна у двох місцях – у Центрі надання послуг учасникам бойових дій (вулиця Пекарська, 41) та у Центрі обслуговування пасажирів (вулиця Горбачевського, 10).

У Львові подати документи на отримання пільгового е-квитка можна у 26 пунктах.

Е-квиток у Львівській громаді повинен запрацювати з 13 січня 2022 року. Відтоді в електротранспорті і в маршрутках діятиме система АСОП, що дозволяє оплачувати проїзд через транспортну картку “ЛеоКарт”, яка й буде носієм е-квитка, з якого зніматимуться гроші за кожну поїздку.

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