Фото: Армія.Інформ

У Хмельницькому вперше відбудеться Бал Героїв “Укради мене у війни”.

Захід триватиме 11 грудня у Хмельницькій обласній філармонії, передає “Армія.Інформ”.

Учасниками балу, присвяченого 30-й річниці Збройних сил України, стануть 100 військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС, волонтерів зі своїми коханими.

Автор ідеї та організатор дійства – дружина офіцера, волонтерка Олена Ярошенко. До організації також долучилися благодійники й хмельницька волонтерська організація “Мистецька сотня “Гайдамаки”.

Форма одягу для учасників АТО/ООС – військова. Для їхніх супутниць – вечірні сукні. Для запрошених гратиме військовий оркестр ракетної бригади “Свята Варвара”.

Організатори також запевняють, що на балу не буде професійних танцювальних колективів чи співаків – співатимуть і танцюватимуть військові й волонтери.

Планують організувати і ярмарок, на якому свої вироби й можливості представлятимуть та реалізуватимуть учасники російсько-української війни, які після звільнення зі служби, лікування і реабілітації започаткували власний бізнес.

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