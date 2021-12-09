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Суд на Львівщині визнав право викладачів писати наукові роботи замість студентів

09/12/2021 16:40

Жовківський районний суд повністю виправдав доцента Львівського національного аграрного університету Олега Соколовського, який у 2016 році написав дипломну роботу замість свого студента і взяв за це 400 доларів. Під час отримання грошей Соколовського затримали поліцейські за підозрою у хабарництві.

Спочатку суди різних інстанцій визнали викладача винним в отриманні неправомірної вигоди, однак той через п’ять років добився перегляду своєї справи і 6 грудня 2021 року суддя Жовківського райсуду Володимир Мікула повністю виправда Соколовського, погодившись з його аргументами, що це був не хабар, а “оплата наукової творчої роботи”, пише “Захід.нет”.

Відомо, що доцент кафедри машинобудування ЛНАУ Олег Соколовський у 2016 році був науковим керівником диплому студента-заочника з іншої кафедри і запропонував йому написати дипломну роботу замість нього за 500 доларів. Після торгу студент збив ціну до 400 доларів і приніс їх Соколовському. У момент передачі грошей викладача затримала поліція.

Того ж року Жовківський районний суд визнав Олега Соколовського винним в отриманні хабара і оштрафував його на 21,2 тис. грн з забороною бути науковим керівником та приймати іспити у студентів. Того ж року вирок отримав ще один викладач університету, член екзаменаційної комісії Микола Когут, який взяв 200 доларів хабара від того ж студента за успішний захист диплому.

Олег Соколовський не погодився зі своїм вироком і подав апеляцію, а потім ще і касацію. В результаті через п’ять років касаційний суд повернув справу викладача-хабарника на новий розгляд.

У понеділок, 6 грудня 2021 року, справу Олега Соколовського знову розглянув Жовківський районний суд. Під час засідання Соколовський заявив, що мав повне право брати гроші у студента за написання дипломної роботи.

“Вважає, що це його право і він погодився на прохання студента оскільки йому були необхідні кошти на лікування батька. Вважає, що викладач має право писати наукові роботи. Таку роботу він виконував в позаробочий час, не використовуючи обладнання установи, де працював. Він хотів надавати студенту необхідні консультації, але той повідомив, що не вміє креслити на комп`ютері, а тому не може сам написати свою дипломну роботу. Вважає, що кошти отримав правомірно”, – йдеться в судовому вироку.

За словами Соколовського, він “не вимагав неправомірну вигоду, а отримав кошти як оплату його наукової творчої роботи”.

Викладач вважає, що студент повинен захистити дипломну роботу, а хто її напише – не важливо.

“Якщо студент не бажає самостійно писати дипломну роботу, її текст може виготовити будь-яка інша особа”, – вважає викладач.

На суд прийшов колишній студент Олега Соколовського і підтвердив, що викладач запропонував йому написати дипломну роботу та посприяти в успішному захисті за 500 доларів хабара.

Суддя Жовківського райсуду Володимир Мікула, який розглядав цю справу 6 грудня, не побачив нічого незаконного у написанні дипломної роботи студенту за гроші. На його думку, злочином можна було б вважати намагання Соколовського вплинути на позитивну оцінку за дипломну роботу. Втім, на думку судді, якщо Соколовський не був членом екзаменаційної комісії, він не міг приймати рішення щодо допуск дипломного проекту до захисту та впливати на його оцінку – хоча Соколовський, як науковий керівник, і міг надати схвальний відгук на роботу, яку ж сам і написав.

Також суд взяв до уваги, що Галицький райсуд Львова ще пять років тому засудив члена екзаменаційної комісії Миколу Когута, який взяв від цього ж студента 200 доларів за успішний захист. Ще у 2016 році його оштрафували на 17 тис. грн і відсторонили від роботи на два роки, тож суддя Володимир Мікула вирішив, що у цій справі уже знайшли винного.

Зрештою суддя Мікула вирішив, що у діях викладача Олега Соколовського не було складу кримінального правопорушення. Він повністю виправдав викладача у цій справі. Прокуратура має 30 робочих днів, щоб подати апеляцію на цей вирок.

Додамо, що Олег Соколовський досі працює доцентом кафедри машинобудування факультету механіки та енергетики Львівського Національного аграрного університету.

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