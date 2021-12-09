До кінця року російські військові залишать південне передмістя Херсонеса

До кінця року військові частини, розташовані на території південного передмістя Херсонеса Таврійського в Севастополі, мають бути передислоковані.
Про це журналістам сказав заступник міністра оборони Росії Тимур Іванов, передає видання “Крим.Реалії”.
“Тут передбачалося три підрозділи: наш польовий банк, автобат і спеціальний підрозділ підводних сил. Перші два об’єкти вже перенесені, збудовано новий польовий банк у центрі міста, також збудовано автобат, переміщено всі підрозділи. І я зараз був на об’єкті будівництва, ми вже завершуємо будівництво, до кінця цього року розпочнеться передислокація крайньої військової частини. І після цього всі земельні ділянки передадуть під будівництво Херсонеса”, – зазначив він.
Російська окупаційна “влада” анексованого Криму має намір побудувати на території південного передмістя Херсонеса “Історико-археологічний парк”.
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