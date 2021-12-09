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Окупанти поранили двох українських військових

09/12/2021 17:36

У зоні проведення операції Об’єднаних сил двоє українських військових дістали поранення внаслідок обстрілів російських гібридних сил.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу операції Об’єднаних сил у четвер, 9 грудня.

“Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я обох поранених – середньої тяжкості. Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, – йдеться в повідомленні.

Деталі: Окупанти двічі обстріляли позиції біля Причепилівки з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем.

Російські незаконні формування вели вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм в напрямку Станиці Луганської. У напрямках Шумів, Південного та Новомихайлівки обстріли вели з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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