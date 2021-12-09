В Україні за добу зафіксували майже 12,4 тис. нових COVID-хворих, одужалих вдвічі більше

За минулу добу, 8 грудня, в Україні зареєстрували 12 376 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в четвер, 9 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 449 осіб (попередньої доби – 2 998).

За офіційними даними, одужали 24 547 осіб.

Від ускладнень померли 465 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 9 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 267,853 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,279 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,287 млрд.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 078 дітей та 194 медпрацівники.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР – 39 023, методом ІФА – 9 561, експрес-тестами на антиген – 31 058.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 199 355.

Вакцинація

За добу 8 грудня вакциновано проти “ковіду” 178 796 людей. Першу дозу отримали 69 267, повністю імунізовані – 109 529.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 974 700 людей, з них отримали першу дозу – 13 974 698, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 151 762 людини.

Загалом проведено 26 126 460 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.