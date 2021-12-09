Глава посольства США анонсувала санкції проти корупціонерів із України

Крістіна Квін. Фото: USEmbassyKyiv у Twitter

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін анонсувала запровадження санкцій Сполучених Штатів Америки проти українських корупціонерів.

Про це вона сказала на конференції “Сім років антикорупційної реформи” у четвер, 9 грудня, передає “РБК-Україна”.

“Адміністрація Байдена включила боротьбу з корупцією в теми саміту, який почнеться сьогодні, і Україна теж бере участь в цьому саміті”, – сказала Квін, маючи на увазі саміт на підтримку демократії.

“Я також хотіла би сказати, що сьогодні о 17:30 поглянете, дуже важливе оголошення буде. У ньому йтиметься про санкції США, які показують рішучість притягувати до відповідальності корумпованих осіб. Ви, напевно, когось із цього списку впізнаєте”, – зазначила вона.

Сьогодні, у Міжнародний день боротьби з корупцією, США проведуть саміт за демократію, до участі у ньому запрошено і Україну.

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