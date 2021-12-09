Генштаб армії РФ каже, що ЗМІ “брешуть” про російське вторгнення в Україну

Очільник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов стверджує, що ЗМІ “брешуть” про плани вторгнення Росії до України.
Про це він заявив у коментарі російському новинному агентству ТАСС в четвер, 9 грудня.
“Країни НАТО приділяють забагато уваги до переміщення військ на території Російської Федерації. Передислокація підрозділів у ході бойової підготовки – це буденна практика для збройних сил будь-якої держави. Військова діяльність здійснюється на національній території, і про неї не потрібно сповіщувати. Інформація, яку поширюють ЗМІ, про вторгнення Росії до України, є брехливою”, – сказав Герасимов.
У російському генштабі додали, що Україна, за їхніми даними, застосовує на Донбасі зброю, надану країнами НАТО, зокрема американські протитанкові комплекси Javelin і турецькі бойові дрони Bayraktar.
На їхню думку, це може призвести до провокацій, які російським військовим доведеться “призупиняти”.
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