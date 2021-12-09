Естонія планує передати Україні сучасний мобільний шпиталь ROLE 2

Фото: пресцентру МОУ

Естонська Республіка планує передати Україні сучасний мобільний шпиталь ROLE 2.

Його демонстрація відбулася у місті Тарту під час 14-ї щорічної конференції з питань медицини військових конфліктів і катастроф.

У конференції бере участь Командувач Медичних сил Збройних сил України бригадний генерал медичної служби Тетяна Остащенко.

“В Естонії вона обговорила питання фахової підготовки медперсоналу ЗС України за кордоном для їх подальшої роботи саме у таких мобільних шпиталях”, – повідомили в Міноборони України.

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