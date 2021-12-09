Америка запропонує Україні погодитися на поступки щодо Донбасу, – ЗМІ

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Сполучені Штати Америки запропонують Україні надати територіям на сході країни, які зараз контролюють російські гібридні сили, “певний рівень” автономії.

Про це із посиланням на представників адміністрації США повідомляє в четвер, 9 грудня, видання Associated Press.

У своєму тексті журналісти аналізують можливі кроки, до яких може вдатися адміністрація Джо Байдена на тлі нинішнього загострення російсько-українського конфлікту.

Як ідеться в публікації, Вашингтон стоятиме перед непростим завданням – з одного боку, переконати Україну піти на поступки на Донбасі, з іншого – зробити так, щоб це не виглядало перемогою російського лідера Володимира Путіна.

За словами колишнього посла США у Києві Стівена Пайфера, регіонам Донбасу може бути запропоновано самоврядування у сфері охорони здоровʼя, освіти та правоохоронних органів. Пайфер наголосив, що Вашингтон не підштовхуватиме Україну до кроків, “які поставлять під загрозу її суверенітет чи здатність національного уряду ухвалювати рішення”.

За даними джерела AP, Україна готова врахувати у законодавстві мовні та культурні особливості Донбасу, але категорично проти того, щоб цей регіон мав право вето на ухвалення загальнонаціональних рішень.

Надання “окремим районам Донецької та Луганської областей” якогось особливого статусу у складі України передбачено Мінськими угодами, укладеними ще у 2015 році. Яким саме має бути цей статус, угоди не визначають. США не є учасником угод, хоча й заявляють про їхню підтримку.

Як ідеться у публікації AP, Байдену також доведеться продемонструвати делікатний підхід до питання вступу України до НАТО. США та їхні союзники відкидають вимоги Росії про принципову відмову приймати Україну до Альянсу.

Проте, за даними джерел, високопоставлений представник Держдепартаменту нещодавно дав Києву зрозуміти, що у найближчі 10 років прийняття країни до НАТО не слід очікувати.

Відмова від прийняття України до НАТО – одна з так званих “червоних ліній”, про які нещодавно говорив Путін. Він також наполягав, щоб в Україні не розміщувалися іноземні військові та військова інфраструктура. Цією риторикою супроводжувалося нарощування угруповання російських військ біля кордонів з Україною, яке на Заході та в Києві вважають підготовкою до можливого вторгнення, нагадує “Радіо Свобода”.

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Передісторія ескалації

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

Сполучені Штати готові забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона мала можливість забезпечити захист своєї території від подальшої військової агресії РФ, заявив 4 грудня глава Пентагону Ллойд Остін.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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