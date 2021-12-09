СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3532357 +12376
Летальні випадки:
89901 +465
Одужали:
3133970 +24547
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16199355 (+39023). Оновлено: 08:25 09.12.2021
Home / Світ / Америка / Америка запропонує Україні погодитися на поступки щодо Донбасу, – ЗМІ

Америка запропонує Україні погодитися на поступки щодо Донбасу, – ЗМІ

09/12/2021 20:04

Сполучені Штати Америки запропонують Україні надати територіям на сході країни, які зараз контролюють російські гібридні сили, “певний рівень” автономії.

Про це із посиланням на представників адміністрації США повідомляє в четвер, 9 грудня, видання Associated Press.

У своєму тексті журналісти аналізують можливі кроки, до яких може вдатися адміністрація Джо Байдена на тлі нинішнього загострення російсько-українського конфлікту.

Як ідеться в публікації, Вашингтон стоятиме перед непростим завданням – з одного боку, переконати Україну піти на поступки на Донбасі, з іншого – зробити так, щоб це не виглядало перемогою російського лідера Володимира Путіна.

За словами колишнього посла США у Києві Стівена Пайфера, регіонам Донбасу може бути запропоновано самоврядування у сфері охорони здоровʼя, освіти та правоохоронних органів. Пайфер наголосив, що Вашингтон не підштовхуватиме Україну до кроків, “які поставлять під загрозу її суверенітет чи здатність національного уряду ухвалювати рішення”.

За даними джерела AP, Україна готова врахувати у законодавстві мовні та культурні особливості Донбасу, але категорично проти того, щоб цей регіон мав право вето на ухвалення загальнонаціональних рішень.

Надання “окремим районам Донецької та Луганської областей” якогось особливого статусу у складі України передбачено Мінськими угодами, укладеними ще у 2015 році. Яким саме має бути цей статус, угоди не визначають. США не є учасником угод, хоча й заявляють про їхню підтримку.

Як ідеться у публікації AP, Байдену також доведеться продемонструвати делікатний підхід до питання вступу України до НАТО. США та їхні союзники відкидають вимоги Росії про принципову відмову приймати Україну до Альянсу.

Проте, за даними джерел, високопоставлений представник Держдепартаменту нещодавно дав Києву зрозуміти, що у найближчі 10 років прийняття країни до НАТО не слід очікувати.

Відмова від прийняття України до НАТО – одна з так званих “червоних ліній”, про які нещодавно говорив Путін. Він також наполягав, щоб в Україні не розміщувалися іноземні військові та військова інфраструктура. Цією риторикою супроводжувалося нарощування угруповання російських військ біля кордонів з Україною, яке на Заході та в Києві вважають підготовкою до можливого вторгнення, нагадує “Радіо Свобода”.

Читайте також:
Байден відмовився йти на поступки Путінові щодо перспективи членства України в НАТО

Передісторія ескалації

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

Сполучені Штати готові забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона мала можливість забезпечити захист своєї території від подальшої військової агресії РФ, заявив 4 грудня глава Пентагону Ллойд Остін.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

Читайте також:
Місяць російської загрози на кордоні: заяви, факти, події. ВЕЛИКА ІНФОГРАФІКА

Німецький таблоїд лякає планом Росії захопити Київ

Унікальних переглядів: 317
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Генерали СБУ різко висловилися про ініціативу Денісової щодо закриття “Миротворця”

Український центр аналітики і безпеки виступив із різкою заявою після того, як кіберполіція почала розслідування щодо сайту “Миротворець” за зверненням Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. Звернення,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse