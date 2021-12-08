Зеленський делікатно прокоментував розмову Байдена і Путіна. Більше скаже завтра

Володимир Зеленський. Фото: пресцентр ОПУ

Президент України Володимир Зеленський вважає позитивним факт розмови президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним, однією з головних тем якої була ситуації на Донбасі та біля кордонів нашої держави.

Таку думку президент висловив, відповідаючи на запитання представників ЗМІ після зустрічі з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Києві в середу, 8 грудня.

Володимир Зеленський зазначив, що деталі цих перемовин він прокоментує вже після своєї телефонної розмови з Джозефом Байденом, запланованої на 9 грудня.

“Я вважаю, що перемога України в тому, що США завжди підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність, у нас була двопартійна підтримка. Але, найголовніше, ми зараз бачимо, що є особиста, реальна реакція і роль президента Байдена у врегулюванні цього конфлікту, війни на сході нашої держави”, – наголосив він.

Президент зауважив, що українська влада використовує всі можливі засоби, щоб якнайшвидше зупинити війну на Донбасі, повернути своїх людей і тимчасово окуповані території.

Зокрема, Володимир Зеленський розповів, що сьогодні в режимі відеоконференції відбувається засідання Тристоронньої контактної групи. Глава держави висловив сподівання, що під час цієї зустрічі вдасться досягти зрушень принаймні щодо трьох важливих питань: повернення до режиму повного та всеосяжного припинення вогню, звільнення незаконно утримуваних осіб та відкриття КПВВ.

“Всі знають, що на території, яку контролює українська влада, ці КПВВ повністю готові, всі адміністративні послуги, все на найвищому європейському рівні. Ми очікуємо, що на тій стороні, з боку окупаційних військ також буде відкрита можливість, щоб люди могли перетинати цю територію. Особливо зараз – перед Різдвом та новорічними святами. Це дуже важливо з точку зору гуманітарної складової”, – сказав президент.

Глава держави зазначив, що ці питання, зокрема, обговорювалися під час розмови президентів США і Росії з ініціативи американської сторони.

“Тобто ми знаходимо будь-які шляхи й віримо, що незалежно від того, довгий шлях чи короткий, він приведе до реального результату”, – наголосив Володимир Зеленський.

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