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Україна скасовує обмеження на імпорт автомобілів із Білорусі

08/12/2021 10:01

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі скасовує своє рішення від 16 квітня, згідно з яким імпорт із Білорусі моторних колісних засобів було обкладено 35% захисним митом.

Як передає “Новинарня“, відповідне рішення опубліковане в газеті “Урядовий кур’єр”  та набуло чинності у середу, 8 грудня.

Це рішення не має відношення до політичних санкцій проти режиму Лукашенка.

Воно було прийняте за скаргою асоціації “УкрАвтоПром” і від самого початку викликало критику юристів.

У відповідь Мінськ наприкінці травня оголосив про введення ліцензування українських товарів, до переліку яких потрапили традиційні групи вітчизняного експорту: керамічна плитка, шпалери, радіатори, холодильники, папір, ДСП/ДВП, кондитерські вироби, соки та пиво. Вимоги ліцензування призвели до витіснення зазначених українських товарів з білоруського ринку.

Мінськ гарантує скасування цього ліцензування протягом тижня після скасування захисного мита на білоруські авто, пише “Європейська правда”.

Однак не виключено, що ця угода не призведе до покращень для українських експортерів.

Одночасно у Мінську анонсували нові санкції, серед яких заборона на імпорт товарів із країн, що ввели санкції проти Білорусі.

Втім, за словами співрозмовника видання, близького до уряду, Білорусь гарантує “розмежування політичних санкцій із торговельними відносинами”.

Це означатиме, що Мінськ гарантує скасування обмежень для українського експорту. В іншому разі в Києва є можливість оперативно повернути 35% захисне мито.

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