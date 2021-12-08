Україна, Литва та Грузія домовилися про співпрацю у сфері кібербезпеки

Олексій Резніков, фото пресслужби МОУ

Міністр оборони України Олексій Резніков і міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас під час зустрічі у Києві в середу підписали Меморандум про співпрацю між оборонними відомствами України, Литви та Грузії у сфері кібербезпеки.

Про це в середу, 8 грудня, повідомляє пресслужба Міноборони.

Уточнюється, що Меморандум має на меті створення групи з аналізу кіберзагроз при Регіональному центрі кібербезпеки в Каунасі (Литва), а також визначення передумов її функціонування, фінансування, комплектування, оснащення та розгортання інфраструктури.

“Цей крок суттєво посилить професійну взаємодію між нашими країнами. Підписанням Меморандуму підтверджуються наміри Литви, Грузії та України щодо співпраці у сфері кібербезпеки та наголошується на готовності країн брати участь у діяльності Регіонального центру і розвивати багатонаціональний потенціал у питаннях аналізу кіберзагроз”, – заявив міністр оборони України Резніков.

У Міноборони зазначають, що головне завдання створюваної Меморандумом групи полягає у розвитку багатонаціональних можливостей аналізу кіберзагроз шляхом розробки стандартних практик обміну інформацією щодо кіберзагроз, уразливостей безпеки, обробки інцидентів і цифрової експертизи.

У відомстві уточнюють, що грузинська сторона підпише Меморандум пізніше.

“До речі, Меморандум відкритий і для приєднання будь-яких інших суб’єктів НАТО/ЄС або держав-учасниць Програми НАТО “Партнерство заради миру” та Програми ЄС “Східне партнерство”. Тому всі охочі партнери можуть приєднатися до ініціативи”, – додав Резніков.

Регіональний центр кібербезпеки в Каунасі було створено влітку 2021 року. Його завданням є аналіз кіберзагроз, обмін інформацією, розробка рекомендацій щодо кібербезпеки, протистояння гібридним загрозам, організація навчань на критично важливій інфраструктурі, а також наукові дослідження.

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