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Єврокомісія рекомендувала не вживати слово “Різдво”. Папа Франциск зреагував

08/12/2021 18:46

Папа Римський Франциск прокоментував документ Європейської комісії – посібник з інклюзивної комунікації, в якому рекомендують уникати вживання слова “Різдво”.

Голова Католицької церкви відповів на питання журналіста із кіпрського телебачення під час пресконференції на борту літака дорогою з Афін до Риму, повідомляють “Новини Ватикану”.

Дебати навколо Різдва Папа назвав “анахронізмом”, адже, за словами понтифіка, протягом історії чимало диктатур хотіли це зробити.

“Згадаймо Наполеона, нацистську, комуністичну диктатуру. Це мода на вихолощений, розбавлений секуляризм, і це ніколи не працювало. Однак це наводить мене на роздуми про Європейський Союз, які я вважаю за необхідне: Євросоюз має повернутися до ідеалів батьків-засновників, до ідеалів єдності та величі, і остерігатися ідеологічної колонізації, яка може призвести до розколу між країнами та краху Європейського Союзу”, – зазначив Папа Франциск.

На його думку, Євросоюз має поважати кожну країну та її внутрішню структуру.

“Потрібно поважати різноманітність країн та не прагнути їх уніфікувати. Вважаю, що цього не станеться, це не входило до їхніх намірів. Проте слід бути обережними, бо часом вириваються назовні такі законопроєкти, як цей, і далі незрозуміло, що з ними робити. Ні, кожна країна має свою специфіку, але кожна країна також відкрита для інших. Європейський Союз має власний суверенітет; йдеться про суверенітет братів у єдності, що поважає самобутність кожної країни. Треба бути обережними, щоб не стати посередниками ідеологічної колонізації”, – пояснив голова Католицької церкви.

Рекомендації Європейської Комісії щодо інклюзивної комунікації» наприкінці жовтня оприлюднила Комісар ЄС із питань рівності Гелена Даллі.
30 листопада, на тлі резонансу навколо документа, Даллі оголосила, що відкликає рекомендації, оскільки вони “очевидно потребують доопрацювання”.
Як пише Catholic News Agency, посібник закликав чиновників, які працюють у Брюсселі та Люксембурзі уникати виразів на кшталт “Різдвяний час може бути напруженим”, натомість говорячи “свята можуть бути напруженими”.
Документ також рекомендував співробітників Єврокомісії “уникати припущення, що всі є християнами”.
“Не всі святкують християнські свята, і не всі християни святкують їх у однакові дати”, — йдеться у документі.

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