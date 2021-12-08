На Черкащині затримали двох озброєних студентів, що планували влаштувати теракт у коледжі

У Черкаській області затримали двох студентів, які погрожували вчиненням теракту в коледжі.

Про це інформує пресцентр Служби безпеки України в середу, 8 грудня.

Інформацію про підготовку до масового розстрілу одногрупників зловмисники поширили через заборонену в Україні російську соцмережу “Вконтакте”.

За даними слідства встановлено, що двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали дописи з фото- та відеоматеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників.

Також зловмисники закликали через соцмережі приєднуватись до їх злочинної групи для фізичної розправи над однолітками.

Під час обшуків за місцями проживання правоохоронці виявили два пістолети, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Вилучені предмети направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники кіберпідрозділу та слідчі СБУ у Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

Читайте також:

Міськрада Сміли відмовилась розглянути можливість перейменування вулиці “єдинороски” Терешкової