Макрон планує поговорити зі Зеленським і Путіним, – Єлисейський палац

Президент Франції Еммануель Макрон найближчими днями планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і лідером Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє BFM TV.
В Єлисейському палаці заявили, що мета телефонної розмови буде зосереджена на “деескалації в регіоні”.
Зазначається, що учора президент США Байден поінформував ключових європейських союзників, серед яких Макрона, про результати своєї розмови у форматі відеозв’язку з Путіним.
Нагадаємо, віртуальна зустріч Байдена з Путіним відбулась у вівторок, 7 грудня. При цьому американський лідер озвучив занепокоєння США й усього Західного світу військовою активністю Росії навколо України.
Байден має намір зателефонувати Зеленському в четвер, 9 грудня, щоб обговорити, зокрема, результати переговорів з Путіним.
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