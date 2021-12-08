Макрон планує поговорити зі Зеленським і Путіним, – Єлисейський палац

Еммануель Макрон. Фото: AFP

Президент Франції Еммануель Макрон найближчими днями планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і лідером Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє BFM TV.

В Єлисейському палаці заявили, що мета телефонної розмови буде зосереджена на “деескалації в регіоні”.

Зазначається, що учора президент США Байден поінформував ключових європейських союзників, серед яких Макрона, про результати своєї розмови у форматі відеозв’язку з Путіним.

Нагадаємо, віртуальна зустріч Байдена з Путіним відбулась у вівторок, 7 грудня. При цьому американський лідер озвучив занепокоєння США й усього Західного світу військовою активністю Росії навколо України.

Байден має намір зателефонувати Зеленському в четвер, 9 грудня, щоб обговорити, зокрема, результати переговорів з Путіним.

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