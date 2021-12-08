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Кремлівський “куратор” Криму обіцяє півострову 1 трлн рублів інвестицій

08/12/2021 21:29

Віцепрем’єр Росії, “куратор” Криму Марат Хуснуллін затвердив “дорожню карту” із залученням 1 трлн рублів інвестицій у розвиток тимчасово окупованих Криму та Севастополя.

Як повідомляє сайт російського кабміну, план заходів розрахований до 2025 року.

“Особливу увагу приділять програмі пільгового кредитування для розвитку сільських територій. У цих сферах підтримка буде надана під час будівництва житлових будівель, доріг, створення інженерної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією кабміну, “дорожня карта” передбачає підтримку туристичної галузі, у тому числі, в частині сприяння регіонам у збільшенні номерного фонду готельних і санаторно-курортних комплексів за рахунок реновації старих та будівництва нових об’єктів.

“Намічено перехід на цифровізацію галузі, що значно прискорить будівельний цикл. Також “дорожня карта” передбачає розробку окремого механізму фінансування житлового будівництва на півострові та створення банку земельних ділянок для ефективного залучення їх в обіг. План також передбачає випереджаюче введення в експлуатацію індустріальних парків, розвиток цивільного та рибопромислового флоту”, – повідомили у кабміні.

Видання “Крим.Реалії” нагадує, що в серпні 2021 року Хуснуллін в ефірі «Россия 24» заявив про необхідність залучити близько 1 трильйона рублів на розвиток Криму.
Раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України від партії “Європейська солідарність” Ахтем Чийгоз закликав РНБО України ввести санкції проти російського “куратора” Криму Марата Хуснулліна.
У січні 2020 року Хуснуллін був призначений “куратором” Криму. Раніше ці обов’язки виконував колишній віцепрем’єр Росії Дмитро Козак.

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