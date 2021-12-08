Інвестиції, торгівля, безпека: Британія надає Україні додатково 1 млрд фунтів допомоги

Британія виділить на підтримку України додатково 1 млрд фунтів стерлінгів, у сфері інвестицій, торгівлі та безпеки.
Про це в середу, 8 грудня, повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з Борисом Джонсоном (прем’єром Британії – Ред.) торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів”, – написав президент у твітері.
Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з @BorisJohnson торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2021
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з візитом у Сполученому Королівстві на запрошення британської колеги Ліз Трасс. Під час цього візиту Лондон офіційно підтвердив збільшення фінансування України до суми в 3,5 млрд фунтів стерлінгів.
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