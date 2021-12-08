Бундестаг збирається на екстрені слухання через російські війська біля кордонів України

Парламент Німеччини 9 грудня проведе слухання щодо нарощення Росією сил поблизу українських кордонів.
Про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник у середу, 8 грудня.
“У четвер, 9.12, на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстрені парламентські слухання на тему: “Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України”. Очікуємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна”, – повідомив Мельник у твітері.
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У четвер, 9.12., на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстренні парламентські слухання на тему: «Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України». Очікуємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна💪 pic.twitter.com/eaYTxecfCz
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 8, 2021
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