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Бундестаг збирається на екстрені слухання через російські війська біля кордонів України

08/12/2021 21:10

Парламент Німеччини 9 грудня проведе слухання щодо нарощення Росією сил поблизу українських кордонів.

Про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник у середу, 8 грудня.

“У четвер, 9.12, на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстрені парламентські слухання на тему: “Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України”. Очікуємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна”, – повідомив Мельник у твітері.

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