Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти власників літаків, які здійснювали рейси до Росії

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 листопада “Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.

Як передає “Новинарня“, відповідні укази №623/2021, №624/2021 і №625/2021 від 7 грудня опубліковані на сайті президента.

“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 листопада 2021 року «Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається)”, – ідеться в документах.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладається на її секретаря.

Укази набирають чинності з дня опублікування.

Нагадаємо, 10 листопада РНБО на своєму засіданні запровадила санкції щодо нових власників літаків, які здійснювали польоти до Російської Федерації.

Також розглянули питання застосування персональних санкцій через відкриття представництва Нікарагуа в тимчасово окупованому Росією Криму. Йдеться про вісім фізичних осіб – чотирьох громадян Нікарагуа та чотирьох громадян РФ.

Крім того на засіданні РНБО був заслуханий звіт міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського щодо дії санкцій, застосованих проти кримінальних авторитетів і так званих злодіїв у законі.

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