В Україні за добу на “ковід” захворіли 8,6 тис. людей. Померли 467

За минулу добу, 6 грудня, в Україні зареєстрували 8 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у вівторок, 7 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 349 осіб (попередньої доби – 1 660).

За офіційними даними, одужали 22 878 особи.

Від ускладнень померли 467 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 7 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 266,475 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,262 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,223 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 339 005 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 19 533.

Напередодні, в понеділок, показник динаміки нових хворих становив -2 930, у неділю -9 995, у суботу – 9 531, у п’ятницю -9 625, у четвер -10 529, у середу -14 757, у вівторок -15 325, у минулий понеділок -4 970.

Число активних хворих по Україні спадає 19 днів поспіль.

За добу найбільше нових випадків “ковіду” виявили в Києві (1270), Донецькій області (689), Київській (575).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 716 дітей та 200 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР – 30 560, методом ІФА – 6 804, експрес-тестами на антиген – 33 570.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 119 721.

Вакцинація

За добу 6 грудня вакциновано проти “ковіду” 188 758 людей. Першу дозу отримали 73 097 людина, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 115 661 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 826 163 людини, з них отримали першу дозу – 13 826 161 людину, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 921 738 людей.

Загалом проведено 25 747 899 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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