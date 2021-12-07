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У Франції заарештували підозрюваного у вбивстві саудівського журналіста Хашоггі

07/12/2021 19:46

Поблизу французької столиці заарештували одного з імовірних убивць саудівського журналіста Джамала Хашоггі.

Про це інформує RTL у вівторок, 7 грудня.

Підозрюваного затримали в аеропорту Руассі поблизу Парижа. Заарештований чоловік – колишній силовик, він мав квиток на літак до Ер-Ріада.

Як повідомляла “Новинарня“, саудівський опозиційний журналіст і блогер Джамаль Хашоггі зник у консульстві у Стамбулі 2 жовтня 2018 року, коли прийшов оформлювати документ про сімейний стан.
Головна прокуратура Стамбула 24 березня 2020 року підготувала обвинувальний акт проти 20 громадян Саудівської Аравії, в якому було зазначено, що Джамаля Хашоггі задушили на смерть в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, його тіло розчленували та знищили.
Як покарання прокуратура вимагала для всіх підсудних довічного ув’язнення.
Згодом під час обшуку в резиденції генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі були виявлені сліди плавикової кислоти та інших хімікатів. Туреччина передала пов’язані з убивством Хашоггі аудіозаписи Саудівській Аравії, США, Канаді, Німеччині, Франції та Великобританії.

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