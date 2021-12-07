СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3510610 +8655
Летальні випадки:
88986 +467
Одужали:
3082619 +22878
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16119721 (+29943). Оновлено: 08:16 07.12.2021
Home / Війна / Російські окупанти обстріляли Майорськ, пошкоджені два будинки. ФОТО

Російські окупанти обстріляли Майорськ, пошкоджені два будинки. ФОТО

07/12/2021 18:57

У Донецькій області російські окупанти обстріляли прифронтове селище Майорськ, пошкоджені два приватні домоволодіння.

Про це у вівторок, 7 грудня, повідомив керівник гуманітарної місії “Проліска” Євген Каплін.

Ця місія працює на лінії розмежування.

“Сьогодні об 11:10 відбувся обстріл селища Майорськ (смт Зайцеве). Унаслідок обстрілу пошкоджені вікна у двох домоволодіннях на вул. Станція Майорська”, – написав Каплін.

Він зазначив, що в одному з домоволодінь під час обстрілу перебував немобільний чоловік 1956 року народження.

За словами Капліна, торік вікна в обох домоволодіннях були відновлені за підтримки гуманітарних організацій.

Обстріл Майорськ Зайцеве 1 Обстріл Майорськ Зайцеве 3 Обстріл Майорськ Зайцеве 4 Обстріл Майорськ Зайцеве 5
<
>
Фото: Євген Каплін/Facbook

Поліція Донецької області документує наслідки обстрілу Зайцевого (селища Майорськ) з боку незаконних збройних формувань.

За інформацією правоохоронців, жертв серед населення немає.

“Сьогодні об 11 годині до поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань пошкоджено житловий будинок в с. Зайцевому. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Бахмута. Пошкоджено вікна двох квартир в одному з будинків. Жертв серед населення немає”, – йдеться у повідомленні пресслужби Бахмутського районного відділу поліції Донецької області.

Зараз правоохоронці обстежують населений пункт, документують наслідки злочину і з’ясовують, яка допомога потрібна місцевим мешканцям.

Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Як писала “Новинарня“, протягом 6 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Читайте також:
“Свідомо працюють по мирній території”. Як Станиця Луганська оклигує після несподіваного артобстрілу

Унікальних переглядів: 22
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Стефанчук пояснив, коли Рада візьметься за ліквідацію ОАСК

Верховна Рада розпочне розгляд президентського законопроєкту про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва після перезавантаження Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Як передає “Укрінформ”, про це голова...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse