Російські окупанти обстріляли Майорськ, пошкоджені два будинки. ФОТО

Фото: Євген Каплін/Facbook

У Донецькій області російські окупанти обстріляли прифронтове селище Майорськ, пошкоджені два приватні домоволодіння.

Про це у вівторок, 7 грудня, повідомив керівник гуманітарної місії “Проліска” Євген Каплін.

Ця місія працює на лінії розмежування.

“Сьогодні об 11:10 відбувся обстріл селища Майорськ (смт Зайцеве). Унаслідок обстрілу пошкоджені вікна у двох домоволодіннях на вул. Станція Майорська”, – написав Каплін.

Він зазначив, що в одному з домоволодінь під час обстрілу перебував немобільний чоловік 1956 року народження.

За словами Капліна, торік вікна в обох домоволодіннях були відновлені за підтримки гуманітарних організацій.

< ► > Фото: Євген Каплін/Facbook

Поліція Донецької області документує наслідки обстрілу Зайцевого (селища Майорськ) з боку незаконних збройних формувань.

За інформацією правоохоронців, жертв серед населення немає.

“Сьогодні об 11 годині до поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань пошкоджено житловий будинок в с. Зайцевому. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Бахмута. Пошкоджено вікна двох квартир в одному з будинків. Жертв серед населення немає”, – йдеться у повідомленні пресслужби Бахмутського районного відділу поліції Донецької області.

Зараз правоохоронці обстежують населений пункт, документують наслідки злочину і з’ясовують, яка допомога потрібна місцевим мешканцям.

Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Як писала “Новинарня“, протягом 6 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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