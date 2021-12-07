Родині загиблого на фронті солдата з Грузії Давіда Шартави вручили орден “За мужність”

Фото пресслужби посольства

У Посольстві України у Грузії вручили орден “За мужність” ІІІ ступеня родині громадянина Грузії Давіда Шартави, старшого солдата 128-ї гірсько-штурмової бригади, який загинув в районі проведення операції Об’єднаних сил за незалежність України.

Про це повідомляє Посольство України у Грузії у вівторок, 7 грудня.

“Україна завдячує тим, хто віддав свої життя, захищаючи незалежність і суверенітет нашої держави, та завжди пам’ятатиме всіх своїх героїв”, — йдеться в повідомленні.

Під час заходу Посол України у Грузії Ігор Долгов передав директору Державної служби Грузії у справах ветеранів генерал-майору Кобі Кобаладзе книгу Юрія Руденка “WAR.ru” — унікальне документальне дослідження першого року російсько-української війни, яку дипломатичній установі презентував Герой України Володимир Жемчугов.

Давід Шартава (“Шаро”) — старший солдат окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, народився 11 січня 1975 року в місті Тбілісі, Грузія. Загинув 18 квітня 2021 року на позиції ЗСУ біля с. Водяне на Приазов’ї від осколкових поранень, яких зазнав під час ворожого обстрілу з автоматичних станкових гранатометів.

Указом президента України № 371/2021 від 18 серпня 2021 року «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

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