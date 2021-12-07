Резніков просив у глави Пентагону “афганську зброю”, – ЗМІ

Ілюстративне фото. Пентагон

Міністр оборони України Олексій Резніков просив у голови Пентагону Ллойда Остіна надати Україні системи озброєння, зокрема частину американської військової техніки, що призначалася для Афганістану до падіння Кабула, включно з радянськими вертольотами Мі-17.

Про це пише в понеділок, 6 грудня, видання Foreign Policy із посиланням на українського чиновника зі сфери оборони.

Зустріч Резнікова та Остіна відбулася в Пентагоні в середині листопада. Українському міністру потрібні були системи озброєння – і то швидко, аби змінити розрахунки Росії щодо початку чергового вторгнення в Україну.

За даними видання, список, який Резніков представив Остіну, включає підтримку повітряної та морської оборони та радіоелектронної боротьби – потенційний щит від руйнівних бомбардувань та електромагнітних атак.

Київ також просив про частину американської військової техніки, призначеної для Афганістану до падіння Кабула, включно з радянськими вертольотами Мі-17, які проходять технічне обслуговування в Україні, а також боєприпасами, які спочатку передбачалося відправити в афганську армію, повідомив український оборонний чиновник на умовах анонімності.

Зазначається, що після візиту Резнікова до Києва було направлено представників американської оборони, щоб оцінити потреби протиповітряної оборони країни.

Пентагон відмовився надати подробиці щодо запиту України щодо додаткової військової допомоги або обговорення з боку США.

“Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Україною, щоб оцінити конкретні вимоги до збройних сил України”, – заявив представник Пентагону підполковник Антон Семельрот у заяві Foreign Policy.

Ні Держдепартамент, ні Рада національної безпеки не прокоментували цю статтю.

Поговоривши з майже двома десятками чиновників США, України та Європи, а також помічників Конгресу та регіональних експертів, видання пише, що адміністрація Байдена змушена рахуватися з “привидом повноцінної війни в Європі”, а деякі американські чиновники побоюються, що Вашингтон і його союзники роблять ті ж прорахунки, що й у 2014 році.

Foreign Policy також має лист конгресменів-республіканців про те, що “немає впевненості, що зроблено достатньо, і що Білий дім скоріше піде на поступки Путіну, ніж підтримає партнерів і союзників США”.

Читайте також:

Війська НАТО мають стояти в Україні на ротаційній основі, щоби стримувати РФ, – Болтон