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Керівника представництва російського “Аерофлоту” знайшли мертвим у Криму

07/12/2021 12:24

У Сімферополі знайшли мертвим керівника кримського представництва російської авіакомпанії “Аерофлот”.

Про це пише видання “Крим.Реалії” з посиланням на кримські ЗМІ.

Зазначається, що керівник кримського “Аерофлоту” помер 5 грудня. Слідком Росії розпочав слідчі дії. Одна з версій – він наклав на себе руки.

За інформацією телеграм-каналу Мash, померлого звали Роберт Валєєв.

“За чотири дні до своєї смерті 56-річний Роберт Валєєв наказав вимкнути всі камери в офісі поряд зі старим аеропортом. Коли все сталося, він мав летіти у відрядження до Москви – зустрічатися з начальством. Востаннє Валєєв показувався на очі колег о 14:30. Потім зачинився в кабінеті і попросив розбудити його за годину. Більше так і не вийшов. Через дві години співробітники не змогли достукатися до Роберта, вибили двері та знайшли його повішеним. Чоловік залишив у куртці записку: у ній попрощався із сім’єю та звинуватив у своєму рішенні двох людей, які хотіли за допомогою кримського керівника розділити бюджет “Аерофлоту”, – повідомляє телеграм-канал.

Російський глава Криму Сергій Аксьонов під час спілкування з журналістами підтвердив інформацію про смерть керівника місцевого представництва авіакомпанії.

“Деталі не знаю, просто знаю інформацію. Нічого не готовий сказати про причини”, – цитує Аксьонова ТАСС.

При цьому офіційних коментарів від самої авіакомпанії чи правоохоронних органів поки що немає.

З березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над Кримом через неможливість здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також забезпечення безпеки польотів. Офіційно припинено роботу всіх аеропортів півострова.

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