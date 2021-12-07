131-й розвідбатальйон приєднався до челенджу з нагоди 30-ї річниці ЗСУ

131-й окремий розвідувальний батальйон продовжив флешмоб 30 Byrpee Challengе з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України .
Відповідне відео поширила пресслужба військової частини у вівторок, 7 грудня.
Батальйон прийняв естафету від військовослужбовців Військової академії міста Одеси та запросив до участі окремий розвідувальний батальйон ДШВ ЗСУ.
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