У Львові на 102-му році життя померла зв’язкова Шухевича Ольга Ільків

Ольга Ільків

Ольга Ільків, зв’язкова головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича, померла у Львові на 102-му році життя.

Про це в понеділок, 6 грудня, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

“Легендарна жінка, що присвятила все своє довге, насичене життя служінню Україні. За її спиною – роки переслідувань, радянських тюрем та важкої щоденної боротьби”, – сказав мер Львова Андрій Садовий.

Жінка 14 років провела в радянських тюрмах.

Ольгу Ільків заарештували співробітники МДБ СРСР у березні 1950 року у Львові. Її засудили до 25 років позбавлення волі, двох дітей передали в інтернат. Звільнили в 1964 році. Ільків працювала двірником і санітаром, а згодом – в історичному музеї, а також у музеї народної архітектури та побуту у Львові.

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