Якби не ЗСУ, навряд чи 24 серпня ми відзначали би 30-річчя Незалежності, – Резніков

Якби не Збройні сили України, то навряд чи 24 серпня 2021 року Україна би відзначала свій 30-й день народження.
Таку думку висловив у своєму вітанні з нагоди 30-річчя ЗСУ міністр оборони Олексій Резніков.
“Саме наші воїни, наші Збройні сили з 2014-го року стали опорою державності та основним чинником національної безпеки. Із власного досвіду переговорника можу зазначити, що сильна армія — це один з найпотужніших дипломатичних аргументів у мирному процесі”, – наголосив міністр.
Він нагадав, що зараз українці покладаються на свою армію більше, ніж на інші суспільні інститути: Збройні сили користуються найбільшою довірою громадян.
“Це свідчення поваги українського народу до своїх воїнів… Право жити власним розумом у власному домі дається нам дорогою ціною! Тисячі українських військовослужбовців віддали свої життя, аби зупинити ворога…. Три чверті своєї новітньої історії наша армія існувала у режимі демонтажу, який переривався кількома спробами провести реформи. У державі не було розуміння, навіщо їй бути сильною”, – каже Резніков.
“Ворог нам показав, навіщо потрібна армія. І що буває, коли про неї не дбаєш. Не кожна нація має такий привілей, як своя армія. Недарма армія — це символ державності і держави як такої. Суверенної. Незалежної”, – наголошує міністр.
Резніков підкреслив, що модернізація армії — це “захист права на власну державу і права обирати майбутнє для нащадків”.
“Я особисто докладатиму усіх зусиль, щоб українське військо постійно розвивалося, нарощувало спроможності, гідно виконувало свою почесну місію”, – наголосив він.
Читайте також:
Збройним силам – 30 років. Українські воєначальники вітають зі святом
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!