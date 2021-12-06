СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3501955 +4478
Летальні випадки:
88519 +239
Одужали:
3059741 +9082
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16089778 (+13419). Оновлено: 08:13 06.12.2021
Home / Військо / Якби не ЗСУ, навряд чи 24 серпня ми відзначали би 30-річчя Незалежності, – Резніков

Якби не ЗСУ, навряд чи 24 серпня ми відзначали би 30-річчя Незалежності, – Резніков

06/12/2021 10:07

Якби не Збройні сили України, то навряд чи 24 серпня 2021 року Україна би відзначала свій 30-й день народження.

Таку думку висловив у своєму вітанні з нагоди 30-річчя ЗСУ міністр оборони Олексій Резніков.

“Саме наші воїни, наші Збройні сили з 2014-го року стали опорою державності та основним чинником національної безпеки. Із власного досвіду переговорника можу зазначити, що сильна армія — це один з найпотужніших дипломатичних аргументів у мирному процесі”, – наголосив міністр.

Він нагадав, що зараз українці покладаються на свою армію більше, ніж на інші суспільні інститути: Збройні сили користуються найбільшою довірою громадян.

“Це свідчення поваги українського народу до своїх воїнів… Право жити власним розумом у власному домі дається нам дорогою ціною! Тисячі українських військовослужбовців віддали свої життя, аби зупинити ворога…. Три чверті своєї новітньої історії наша армія існувала у режимі демонтажу, який переривався кількома спробами провести реформи. У державі не було розуміння, навіщо їй бути сильною”, – каже Резніков.

“Ворог нам показав, навіщо потрібна армія. І що буває, коли про неї не дбаєш. Не кожна нація має такий привілей, як своя армія. Недарма армія — це символ державності і держави як такої. Суверенної. Незалежної”, – наголошує міністр.

Резніков підкреслив, що модернізація армії — це “захист права на власну державу і права обирати майбутнє для нащадків”.

“Я особисто докладатиму усіх зусиль, щоб українське військо постійно розвивалося, нарощувало спроможності, гідно виконувало свою почесну місію”, – наголосив він.

Читайте також:
Збройним силам – 30 років. Українські воєначальники вітають зі святом

Унікальних переглядів: 88
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Ляшко заявив про покращення ситуації з COVID-19, але порадив готуватися до нової хвилі

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко констатує покращення епідемічної ситуації в Україні, однак не виключає нової хвилі епідемії. Про це він заявив на брифінгу в понеділок, 6 грудня. “В Україні...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse