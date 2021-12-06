Якби не ЗСУ, навряд чи 24 серпня ми відзначали би 30-річчя Незалежності, – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков, фото МОУ

Якби не Збройні сили України, то навряд чи 24 серпня 2021 року Україна би відзначала свій 30-й день народження.

Таку думку висловив у своєму вітанні з нагоди 30-річчя ЗСУ міністр оборони Олексій Резніков.

“Саме наші воїни, наші Збройні сили з 2014-го року стали опорою державності та основним чинником національної безпеки. Із власного досвіду переговорника можу зазначити, що сильна армія — це один з найпотужніших дипломатичних аргументів у мирному процесі”, – наголосив міністр.

Він нагадав, що зараз українці покладаються на свою армію більше, ніж на інші суспільні інститути: Збройні сили користуються найбільшою довірою громадян.

“Це свідчення поваги українського народу до своїх воїнів… Право жити власним розумом у власному домі дається нам дорогою ціною! Тисячі українських військовослужбовців віддали свої життя, аби зупинити ворога…. Три чверті своєї новітньої історії наша армія існувала у режимі демонтажу, який переривався кількома спробами провести реформи. У державі не було розуміння, навіщо їй бути сильною”, – каже Резніков.

“Ворог нам показав, навіщо потрібна армія. І що буває, коли про неї не дбаєш. Не кожна нація має такий привілей, як своя армія. Недарма армія — це символ державності і держави як такої. Суверенної. Незалежної”, – наголошує міністр.

Резніков підкреслив, що модернізація армії — це “захист права на власну державу і права обирати майбутнє для нащадків”.

“Я особисто докладатиму усіх зусиль, щоб українське військо постійно розвивалося, нарощувало спроможності, гідно виконувало свою почесну місію”, – наголосив він.

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