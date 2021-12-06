В Україні за добу захворіли на “ковід” 4,4 тис. людей, померли – 239

Фото Стаса Козлюка

За минулу добу, 5 грудня, в Україні зареєстрували 4 478 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в понеділок, 6 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 660 осіб (попередньої доби – 2 764).

За офіційними даними, одужали 9 082 особи.

Від ускладнень померли 239 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 5 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 265,869 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,255 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,174 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 358 538 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 2 930.

Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив -9 995, у п’ятницю -9 625, у четвер -10 529, у середу -14 757, у вівторок -15 325, у минулий понеділок -4 970.

Число активних хворих по Україні спадає 18 днів поспіль.

За добу найбільше нових випадків “ковіду” виявили в Київській області (535), Києві (515), Одеській області (440).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 429 дітей та 52 медпрацівники.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР – 24 587, методом ІФА – 3 641, експрес-тестами на антиген – 21 913.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 089 778.

Вакцинація

За добу 5 грудня вакциновано проти “ковіду” 70 797 людей. Першу дозу отримали 27 161 людина, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 43 636 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 753 066 людей, з них отримали першу дозу – 13 753 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 806 077 людей. Загалом проведено 25 559 141 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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