У Хмельницькому відкрили “Дзвін пам’яті” на честь загиблих військових

Фото: пресслужба Хмельницької міськради

У Хмельницькому відкрили пам’ятний знак “Дзвін пам’яті” на честь військових, які загинули під час російсько-української війни.

Про це інформує пресслужба Хмельницької міськради.

“У День Збройних сил України на території Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що на вулиці Героїв Майдану, відкрили «Дзвін пам’яті». Пам’ятний знак споруджено на честь Героїв Хмельниччини, які віддали свої життя за незалежність та територіальну цілісність України в неоголошеній російсько-українській війні”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дзвін лунатиме об 11:00 у дні загибелі військових із Хмельниччини.

Представники духовенства освятили пам’ятний знак і провели панахиду за загиблими військовослужбовцями.

Крім того, під звук дзвону прозвучали імена загиблих жителів області. Присутні також поклали квіти до пам’ятного знаку.

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