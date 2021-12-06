Резніков закликав США, Канаду та Британію направити своїх військових ближче до кордону з РФ, бо “потім буде пізно”

Олексій Резніков. Фото: "Голос Америки"

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав США, Канаду та Велику Британію оперативно надати військову допомогу Україні для стримання російської агресії. Він вважає: якщо не зробити такі кроки зараз, “потім буде запізно”.

Про це глава Міноборони заявив у інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail.

За його словами, Україні потрібна “швидка відповідь” з боку союзників, яка б допомогла їй вирішити проблему нестачі зенітних ракет, сучасних бойових літаків і військово-морських суден. Не менш важливим буде розміщення американських, британських та канадських солдатів біля лінії фронту, наголосив Резніков.

“У вас [Канади] є програма навчання в Україні. Думаю, ми можемо розширити її. Замість 50 [військових] інструкторів надішліть 500 інструкторів[…] Було б добре, якби канадські інструктори розмістились у Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на Зміїному острові”, — додав він, перерахувавши місця, які можуть стати передовими в разі масштабного вторгнення Росії.

Резніков ввжає, що над цими територіями мають майоріти три прапори — США, Канади та Британії — що стане “гарним знаком для росіян”.

Також глава Міноборони заявив, що він помітив розкол у військовому альянсі НАТО щодо того, як далеко зайти у підтримці України. За його словами, Канада, США та Британія були більш готові кинути виклик президенту РФ Володимиру Путіну, тоді як Німеччина та Франція ще вагаються, «адже стурбовані збереженням своїх економічних відносин з Росією».

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Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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