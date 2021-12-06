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Некласичні напрямки для шопінгу серед українських покупців ℗

06/12/2021 16:26

Більшість людей звикли замовляти товари з Америки або Китаю, тому що ці напрямки вважаються найбільш популярними та дослідженими. У США можна виділити Amazon та Ebay, які позиціонують себе як платформи, де можна придбати все необхідне. На китайському ринку є TaoBao. Окрім цього, в цих двох країнах є величезна кількість магазинів одягу, взуття, інструментів та інших видів товарів. Проте не варто зациклюватися виключно на Азії та Америці. У світі існує велика кількість гарних виробників та онлайн-магазинів, більшість з яких розташовані не так далеко від нашої держави.

Для прикладу, можна виділити Німеччину, Польщу та Туреччину.

Польща

У цій країні розташована велика кількість онлайн-філій відомих брендів та магазинів, де можна придбати оригінальні вироби за доступними цінами. На сайті https://npshopping.com/ru/landings/pl можна знайти цілий перелік інших магазинів польських виробників, які пропонують якісні товари. Якщо говорити про одяг, варто звернути увагу на Massimo Dutti, Oysho, TopShop та Stradivarius.

Якщо ж згадати польські інтернет-магазини, де можна придбати взуття, то найпопулярнішими є Uniqlo, Foot Locker, Under Armour.

Автозапчастини можна пошукати на Allegro.

Німеччина

Ця країна підходить до виробництва товарів надзвичайно відповідально. Вони контролюють абсолютно все: від використаних матеріалів до якості роботи. Це дуже дисципліновані люди, які люблять купувати речі на довготривалий термін, тому й до їх виробництва ставляться відповідним чином. У Німеччині також є доволі багато онлайн-філій відомих світових брендів та онлайн-магазинів. Зокрема, це Ebay, Amazon та Zalando.

Серед німецьких виробників одягу та взуття можна виокремити: Bonprix, Buffalo-boots, Bugatti-fashion, Deichmann, G-star та Limango.

Туреччина

Попри те, що велика кількість українців добре ставиться до товарів турецького виробництва, цей напрям для онлайн-шопінгу відкрився в нашій країні не так давно. Шкіряне взуття та одяг, якісний текстиль і багато красивого, стильного одягу — ось, що пропонують своїм клієнтам турецькі виробники. Не варто також забувати й про привабливі ціни. Адже в Україні такі самі товари коштуватимуть значно дорожче.

Як оформити доставку товарів в Україну?

Із цим питанням вам допоможе форвардинговий сервіс NP Shopping, який пропонує свої послуги доставки з таких країн як США, Китай, Великобританія, Польща, Німеччина і Туреччина. Терміни міжнародної доставки — від 8 робочих днів.

Процес замовлення товару доволі простий:

  1. Спершу вам потрібно зареєструватися на сайті NP Shopping, після чого ви отримаєте адресу складу партнерів “Нової пошти Глобал” в обраній країні.
  2. Отриману адресу вказуємо як адресу доставки під час оформлення замовлення в інтернет-магазині.
  3. Коли відправлення потрапить на вказану адресу складу, його переправлять в Україну.
  4. Забрати своє замовлення можна у поштоматі чи відділенні “Нової пошти”. Також ви можете оформити кур’єрську доставку.

Матеріал публікується на правах реклами ℗

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