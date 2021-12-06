СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3501955 +4478
Летальні випадки:
88519 +239
Одужали:
3059741 +9082
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16089778 (+13419). Оновлено: 08:13 06.12.2021
Home / Світ / Європа / Країни ЄС у 2020 році витратили на оборону рекордні 200 млрд євро

Країни ЄС у 2020 році витратили на оборону рекордні 200 млрд євро

06/12/2021 12:34

Держави Європейського Союзу витратили майже 200 мільярдів євро на оборону в 2020 році, що є найбільшим показником з початку відстежування цих даних у 2006 році, але спільні інвестиції урядів скоротилися.

Про це повідомляє Європейське оборонне агентство (EDA) у звіті, на який посилається Reuters, пише “Європейська правда”.

EDA, агентство ЄС, яке допомагає урядам блоку розвивати їхній військовий потенціал, повідомило, що загальні витрати країн Євросоюзу, за винятком Данії, яка не входить до військових проєктів ЄС, досягли 198 мільярдів євро, що на 5% більше, ніж у 2019 році.

Витрати на оборону становили 1,5% від економічного виробництва 26 країн ЄС, що є позитивним показником для НАТО, який прагнув до 2% витрат для своїх союзників. Більшість членів ЄС також є членами НАТО, але хочуть мати можливість діяти незалежно від Сполучених Штатів, коли це необхідно.

Однак у звіті EDA відзначається падіння спільних витрат, незважаючи на оборонний пакт ЄС, підписаний наприкінці 2017 року, щоб спробувати об’єднати ресурси та покласти край конкуренції між національними галузями, яка послабила попередні оборонні зусилля.

“Тенденція до зниження європейських витрат на спільну роботу викликає особливе занепокоєння”, – сказав виконавчий директор EDA Іржі Седіві у звіті, у якому було виявлено зниження спільних закупівель обладнання на 13% у порівнянні з 2019 роком до 4,1 мільярда євро, що є третім найнижчим значенням, зафіксованим агентством.

Купуючи обладнання в минулому році, уряди ЄС в основному укладали угоди самостійно, не досягаючи зобов’язань, взятих у пакті 2017 року щодо того, щоб трохи більше третини таких закупівель здійснювалося спільно з іншими членами Євросоюзу.

У той час як ЄС також запустив спільний фонд зброї, працює над 60 спільними військовими проєктами та прагне узгодити нові сили швидкого реагування, інвестиції в оборонні дослідження та технології також залишаються розрізненими, а країнам бракує співпраці, повідомляє EDA.

Читайте також:
НАТО збільшує витрати на оборону

Унікальних переглядів: 9
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Ляшко заявив про покращення ситуації з COVID-19, але порадив готуватися до нової хвилі

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко констатує покращення епідемічної ситуації в Україні, однак не виключає нової хвилі епідемії. Про це він заявив на брифінгу в понеділок, 6 грудня. “В Україні...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse