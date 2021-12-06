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Чисельність російських військ на кордоні з Україною може зрости до 175 тисяч, – Резніков

06/12/2021 00:10

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що загальна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч.

Про це він заявив у коментарі естонському телеканалу ERR, пише Укрінформ.

“Якщо ця тенденція збережеться, їх скоро буде 175 тисяч. Сьогодні ми оцінюємо чисельність цих сил на нашому кордоні в 94 тисячі осіб. Можливість такого нарощування дійсно є, але ми готові й для нас немає жодних несподіванок”, – зазначив Резніков.

Нагадаємо, саме таке число 3 грудня назвала газета The Washington Post, яка повідомила, що має у розпорядженні несекретний документ американської розвідки, з якого випливає: Росія, ймовірно, планує наступ на Україну на кількох фронтах вже на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Американське видання також повідомило, що із супутникових фото видно російські війська, які в кількості 70 тисяч осіб зосереджені у трьох місцях неподалік кордону України, а також в окупованому Криму. Загалом нині там розгорнуто 50 бойових тактичних груп, танки та артилерія.

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Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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