Блінкен і Лавров влаштували “напружену суперечку” через Україну, – Bloomberg

Ентоні Блінкен і Сергій Лавров після офіційної зустрічі в Стокгольмі, 2 грудня 2021 року. Фото: AFP

Між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим сталася “напружена суперечка” на тему України під час неформальної вечері у Стокгольмі ще до їхньої офіційної зустрічі.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg.

За даними агенції, Блінкен і Лавров “гаряче обмінялися думками” на очах у десятків іноземних колег – під час неформального заходу за участю членів Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, що відбувся у Стокгольмі 1 грудня.

Взявши слово під час вечері, Лавров оголосив, що з точки зору Москви, події 2014 року в Україні були “державним переворотом”. Він також звинуватив Євросоюз і НАТО в “придушенні інакомислення” і “загрожуванні” Росії, маючи на увазі санкції проти РФ.

Блінкен у відповідь нагадав, що під час Майдану лояльні до тодішнього президента Віктора Януковича сили розстрілювали мирних протестувальників у Києві, убивши понад 100 осіб, ще до того, як Янукович втік у Росію. Держсекретар США також підкреслив російському колезі, що НАТО – це оборонний союз.

Bloomberg нагадує, що згодом офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова гостро відреагувала відкинула заяви українських ЗМІ про те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба Блінкен “поставили Лаврова на місце”.

Як писала “Новинарня“, 2 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен на офіційній зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Стокгольмі закликав відвести війська від кордонів України.

Раніше Лавров заявив, що Росія незабаром висуне пропозиції щодо нового пакту про європейську безпеку, який “зупинить подальше розширення НАТО на схід”.

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