У вівторок Байден говоритиме з Путіним про Україну

Спілкування президентів США й РФ Джо Байдена та Володимира Путіна заплановане на вечір вівторка, 7 грудня.

Про це в суботу повідомило російське інформагентство “РИА Новости” з посиланням на речника Путіна Дмитра Пєскова.

Розмова відбудеться за допомогою відеодзвінка, при цьому Байден говоритиме з Путіним про Україну, також будуть порушені інші теми.

Представник Кремля зазначив, що президенти “самі визначать необхідний для розмови час”.

Раніше Джо Байден попереджав, що проведе “довгу дискусію” з Путіним, та наголосив, що не приймає нічиїх “червоних ліній”.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що заплановані телефонні розмови Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом – до і після його майбутніх перемовин із Путіним.

Ці контакти відбуваються на тлі повідомлень зі США про нарощування військової присутності Росії біля кордонів України та ймовірний напад на початку 2022 року.

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