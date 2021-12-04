У Херсоні затримали кримського наркодилера

У Херсоні затримали кримчанина, який планував незаконно переправити до окупованого РФ Криму психотропні речовини.
Про це вранці в суботу, 4 грудня, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
“Учора (3 грудня), в ході реалізації оперативної інформації, прикордонники Херсонського загону спільно зі співробітниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції в Херсонській області провели невідкладні слідчі дії в одному з помешкань у місті Херсоні.
Під час обшуку у громадянина України, мешканця тимчасово окупованого Криму, виявили понад 2000 пігулок препарату “Unifed”, які містять у собі психотропну речовину псевдоефедрин, обіг якої обмежено і стосовно якої встановлюються заходи контролю”, – зазначено на сайті ДПСУ.
За даними прикордонників, зловмисник планував незаконно перемістити пігулки через адмінмежу на територію тимчасово окупованого Криму і в подальшому використовувати їх для виготовлення метамфетаміну з метою збуту.
Чоловіка затримали.
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