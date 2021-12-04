Шустер визнав, що олігарх Ахметов привітав його з днем народження у Вільнюсі

Савік Шустер, 3 грудня 2021 року

Телеведучий Савік Шустер визнав, що Рінат Ахметов особисто привітав його з днем народження у Вільнюсі.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу “Свобода слова з Савіком Шустером” на телеканалі “Україна” увечері 3 грудня, пише “Українська правда“.

Журналіст Юрій Бутусов попросив ведучого прокоментувати сюжет журналіста-розслідувача Михайла Ткача, який вийшов на “УП”. У ньому, зокрема, йшлося про те, що олігарх Ахметов перебував у Вільнюсі одночасно з Шустером та його гостями.

“Я б хотів поставити питання стосовно цього сюжету. Дивіться, тут президент заявив про підготовку до держперевороту. Сьогодні один із радників голови офісу президента заявив, що завдяки президенту й інформаційній роботі зі зниження медійної активності деяких майданчиків, було все ж таки попереджено державний переворот. І президент заявив, що до цього перевороту причетний пан Ахметов.

Тому все ж таки треба відповісти на одне питання: то чи був Ринат Ахметов у вас на дні народження і чи обговорював він з кимось із присутніх там політиків спробу державного перевороту, про яку повідомляв пан Зеленський?” – запитав Бутусов.

У відповідь Шустер визнав, що Ахметов справді був у нього на святкуванні.

“Прилетіла людина, привітала – ну і все. Який державний переворот?! Хто говорив про політику. Я зі своїми дітьми буду це обговорювати? Чи з литовськими парламентарями? Це чиста абсолютна маніпуляція”, – заявив телеведучий.

Як пише “Українська правда”, в ефірі свого ток-шоу Шустер разом із гостями обговорював розслідування про святкування його дня народження у Вільнюсі. Редакція ток-шоу вбачає в матеріалі “УП” спробу інсинуації, мовляв, Шустер та його гості готували державний переворот з Ахметовим.

Водночас у матеріалі йшлося, що згідно з інформацією джерела УП у політичних колах, у Вільнюсі Ахметов обговорював можливих кандидатів на майбутніх парламентських та президентських виборах.

Телеведучий вважає, що “Українська правда” співпрацює з чинною владою та розглядає цей матеріал як тиск на журналістів та політиків, які критикують президента і його команду. Крім того, Шустер звернувся до Національної поліції України стосовно розслідування “УП”.

Автор розслідування Михайло Ткач на своїй сторінці у фейсбуці пояснив, що святкування дня народження Шустера несе суспільний інтерес, позаяк там перебували особи, які обіймали державні посади менше, ніж 5 років тому, а також власник найбільших бізнес-структур у країні. Він заперечив закиди юристки Тетяни Катюжинської, нібито журналісти “Української правди” буцімто порушили право на недоторканність приватного життя Шустера.

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1 грудня “Українська правда” опублікувала розслідування про святкування дня народження Савіка Шустера у Вільнюсі. У матеріалі викладено докази, що одночасно з Шустером та його гостями в місті перебував олігарх Ринат Ахметов.

Серед гостей також були колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман, журналіст Дмитро Гордон і відомий лікар Дмитро Комаровський.

Аваков запевнив, що не зустрічався з Ахметовим у Вільнюсі й не вів “ділових перемовин”.

Як писала “Новинарня” 26 листопада президент Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що Ахметова хочуть втягнути в державний переворот проти України.

Перед цим 24 листопада “Українська правда” оприлюднила розслідування про святкування дня народження глави офісу президента Андрія Єрмака. Журналісти встановили, що президент спільно із посадовцями ОП використовували рятувальні та військові гелікоптери для подорожі до державної резиденції в Карпатах. Через суспільний резонанс про використання державних гвинтокрилів автора розслідування Михайла Ткача запрошували до прямого ефіру програми “Свобода слова із Савіком Шустером” 26 листопада.

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