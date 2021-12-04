Число активних хворих на “ковід” в Україні спадає 16 днів

За минулу добу, 3 грудня, в Україні зареєстрували 13 206 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в суботу, 4 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 764 особи (попередньої доби – 2 992).

За офіційними даними, одужали 22 765 осіб.

Від ускладнень померли 436 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 4 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 264,950 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,243 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,121 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 361 468 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 9 995.

Напередодні, в п’ятницю, показник динаміки нових хворих становив – 9 625, у четвер -10 529, у середу -14 757, у вівторок -15 325, у понеділок -4 970, у неділю -3 187, у минулу суботу -9 314.

Число активних хворих по Україні спадає 16 днів поспіль.

За добу найбільше нових випадків “ковіду” виявили в Києві (1 588), Полтавській (924), Одеській (848) і Донецькій (816) областях.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 196 дітей та 200 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР – 42 557, методом ІФА – 8 988, експрес-тестами на антиген – 33 397.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 051 772.

За добу 1 грудня вакциновано проти “ковіду” 216 129 людей. Першу дозу отримали 75 557 осіб, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 140 572 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 685 627 людей, з них отримали першу дозу – 13 685 625 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 690 062 людини.

Загалом проведено 25 375 687 щеплень.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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