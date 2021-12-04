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Бойовики в Малі розстріляли і спалили автобус із цивільними: понад 30 жертв

04/12/2021 12:33

Щонайменше 31 особа загинула в регіоні Мопті, що в африканській країні Малі, внаслідок нападу бойовиків напали на автобус, який віз мирних жителів на ринок.

Про це в ніч на 4 грудня повідомило ВВС.

За словами місцевої влади, невідомі бойовики відкрили вогонь та вбили водія, а потім підпалили автобус.

Озброєні люди “стріляли у транспортний засіб, різали шини та стріляли у людей”, сказав Мулай Гуїндо, мер сусіднього міста Банкасс.

Більшість жертв становили жінки, які їхали на роботу на ринок у Бандіагарі.

Кількість загиблих ще може зрости, оскільки є зниклі безвісти та поранені.

Теракт стався в самому центрі малійського регіону Мопті, розташованого в Західній Африці. Там останніми місяцями спостерігається ескалація насильства, яке підживлюють ісламістські бойовики, пов’язані з “Аль-Каїдою” та “Ісламською державою”.
Напади джихадистів посилилися в Малі після двох військових переворотів за 16 місяців.

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