Зеленський вперше поговорив з прем’єром Угорщини Орбаном: про що йшлося

Президент Володимир Зеленський запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відвідати Україну з візитом у 2022 році.
Про це повідомляє пресслужба глави держави в п’ятницю, 3 грудня.
Так, Зеленський провів першу телефонну розмову з Орбаном з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. Глава держави відзначив символізм сьогоднішньої дати для України та українсько-угорських відносин.
“Сьогодні виповнюється 30 років з того дня, як Угорщина третьою визнала незалежність України та стала першою державою, з якою ми встановили дипломатичні відносини. Ми завжди пам’ятатимемо цей вияв солідарності й підтримки України”, – зазначив Зеленський.
Президент відзначив налаштованість України на розвиток добросусідських відносин з Угорщиною на основі взаємоповаги й конструктивного діалогу.
“Ми готові працювати спільно з вами для реалізації потенціалу наших відносин на благо народів України та Угорщини”, – заявив Зеленський.
“Коли українці та угорці разом, виграють усі”, – додав він.
Зеленський подякував Орбану за підтримку Угорщиною суверенітету й територіальної цілісності України, відзначивши, зокрема, участь президента Угорщини в інавгураційному саміті Кримської платформи.
Співрозмовники також обговорили подальші кроки щодо розбудови двосторонньої співпраці та домовилися активізувати зусилля з метою досягнення прогресу з усіх питань, які зараз перебувають на порядку денному.
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