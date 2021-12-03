Данілов закликає в стислі терміни сформувати сили територіальної оборони ЗСУ

Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов провів міжвідомчу нараду щодо виконання вимог Закону України “Про основи національного спротиву”, який, за його словами, є одним з фундаментальних запобіжників в умовах ескалації російської гібридної агресії.

Про це повідомляє пресслужба РНБО в п’ятницю, 3 грудня.

“Закон вводиться в дію з 1 січня 2022 року, і є ключовим для розбудови цілісної системи територіальної оборони України з огляду на актуальні загрози”, – зазначив Данілов.

Наразі, наголосив він, необхідно у максимально стислі терміни завершити процес формування Командування Сил територіальної оборони ЗСУ, регіональних органів військового управління, бригад та батальйонів Сил територіальної оборони з урахуванням рівня загроз у кожному регіоні України.

“Всі рішення необхідно ухвалювати з точки зору національних інтересів”, – зазначив Данілов.

Секретар РНБО звернувся до очільників органів місцевого самоврядування щодо виконання положень закону, зокрема – в частині формування добровольчої компоненти.

“Необхідно формувати ядро територіальної оборони в кожній громаді, люди мають знати чіткий алгоритм дій із захисту своєї землі”, – сказав Данілов.

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