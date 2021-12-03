Російські окупанти підвищують зарплати бойовикам, щоб утримати їх на “службі”, – розвідка

Бойовик "ЛНР". Ілюстративне фото

Згідно з даними української розвідки, чимало бойовиків із числа російсько-окупаційний військ звільняються та відмовляються “служити”. Через це Росія підвищила їм на 30% зарплату.

Про це заявив командувач операції Об’єднаних сил Олександр Павлюк в інтерв’ю “Радіо Свобода”, опублікованому в четвер, 2 грудня.

“Є дуже багато проблем у них (бойовиків, – “Н”). Особливо з якістю комплектування особовим складом, яка нівелює всю їхню готовність до ведення активних дій. За даними нашої розвідки, люди з непідконтрольних територій відмовляються “служити”, звільняються. Зараз росіяни все роблять для того, щоби укомплектуватися. Збільшили на 30% заробітну плату, на окремих фахівців також підвищили разові виплати. Планують і в подальшому – в наступні місяці – збільшувати грошове забезпечення, для того, щоби втримати особовий склад”, – сказав Павлюк.

За його словами, окупанти також послаблюють відповідні вимоги щодо можливості залучення охочих з Російської Федерації служити в двох “корпусах”.

“І те, що ми відслідковуємо – настрій. То не дуже у них позитивний настрій. Великий страх, особливо страх щодо нашого наступу”, – повідомив командувач операції Об’єднаних сил.

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