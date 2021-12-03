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Резніков зустрівся з міністрами оборони України часів Незалежності

03/12/2021 15:19

З нагоди ювілейної 30-ї річниці Збройних сил України відбулася зустріч 17-го міністра оборони Олексія Резнікова з міністрами оборони, які обіймали посади очільників оборонного відомства у різні роки з моменту набуття Україною Незалежності.

Зустріч відбулася в п’ятницю, 3 грудня.

Резніков зустрівся із Олександром Кузьмуком, Володимиром Шкідченком, Анатолієм Гриценком, Михайлом Ковалем, Валерієм Гелетеєм, Степаном Полтораком, Андрієм Загороднюком та Андрієм Тараном.

Телефоном він привітав з нагоди ювійлейної річниці ЗС України в.о. міністра оборони України (5 червня 2009-11 березня 2010) Валерія Іващенка.

“Костянтин Морозов, Віталій Радецький, Юрій Єхануров та Ігор Тенюх не змогли долучитися”, – наголосила пресслужба відомства.

Зазначається також, що поважні гості взяли участь у сьогоднішньому пам’ятному заході в Церемоніальній залі на території Міноборони – вшануванні полеглих захисників та захисниць України.

“Міністри оборони України різних років тепло поспілкувалися та згадали найпам’ятніші події, що відбулись протягом їх керівництва міністерством”, – додали у відомстві.

Додамо, що міністр оборони часів президентства Віктора Януковича Павло Лєбєдєв (був міністром з 2012 по 27 лютого 2014 року) підозрюється в державній зраді та наразі переховується від слідства. Втік з України після Революції Гідності.

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