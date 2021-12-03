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ОАЕ куплять у Франції 80 винищувачів Rafale на €17 млрд

03/12/2021 15:05

Об’єднані Арабські Емірати домовилися про закупівлю 80 винищувачів Rafale французького виробництва. Це стане найбільшим замовленням на ці військові літаки.

Про це інформує Reuters.

Президент Франції Еммануель Макрон розпочав дводенну поїздку до Перської затоки у п’ятницю, 3 грудня. Він також відвідає Катар та Саудівську Аравію.

Його візит відбувається в той час, коли арабські держави Перської затоки висловлюють невпевненість щодо уваги Сполучених Штатів до регіону.

У французького лідера склалися добрі стосунки з принцом Мохаммедом Бінь Заєд аль Нахайяном. Париж має постійну військову базу в столиці Еміратів.

“На додачу до присутності трьох французьких військових баз на території ОАЕ, ця взаємна довіра виявляється у придбанні 80 літаків Rafale, 12 вертольотів Caracal та пов’язаних з ними елементів”, – йдеться у заяві французького президента після церемонії підписання контракту між аль Нахайяном та Макроном на полях виставки Dubai Expo 2020.

Угода, яка може коштувати не менше 19 мільярдів доларів (близько 17 млрд євро), є найбільшою оптовою покупкою винищувачів Rafale виробництва французької компанії Dassault.

Переговори про закупівлю винищувачів Rafale тривають понад десять років, і в Абу-Дабі публічно відкинули пропозицію Франції поставити 60 літаків Rafale у 2011 році як “неконкурентоспроможну та непрацюючу”, пише “Європейська правда”.

Джерела в міністерстві оборони заявили, що Rafale замінять багатоцільові французькі винищувачі Mirage 2000 і навряд чи витіснять американські F-35, оскільки ОАЕ продовжують забезпечувати свою безпеку двома основними постачальниками – Францією та США.

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